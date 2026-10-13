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Олимпия — Реал, результат матча 13 октября 2026, счет 89:98, Евролига — 2026/2027

«Реал» в гостях победил «Олимпию» в матче Евролиги
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Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между миланской «Олимпией» и испанской командой «Реал». Игра прошла на арене Unipol Forum в Милане, Италия, и завершилась поражением итальянского клуба. Финальный счёт — 89:98 (25:21, 15:32, 27:31, 22:14).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
13 октября 2026, вторник. 21:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
89 : 98
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Олимпия: Бёрнелл, Коул, Райт, Тонут, Больмаро, Томпсон, Риччи, Холл, Гудурич, Мэтьюз, Питерс, Букер
Реал Мадрид: Смит, Луваву-Кабарро, Прадилья, Абальде, Кампаццо, Океке, Прочида, Маледон, Янтунен, Тавареш, Фелис, Джонс

Самым результативным игроком в составе «Олимпии» стал баскетболист Леандро Болмаро с 21 очком. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов испанской команды отличился француз Тео Маледон. Он набрал 16 очков.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027-го.