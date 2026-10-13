«Панатинаикос» уверенно обыграл «Партизан» в матче Евролиги

Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Партизан» и командой «Панатинаикос». Игра прошла на арене Beogradska в Белграде, Сербия, и завершилась победой греков. Финальный счёт — 72:55 (16:16, 19:12, 20:8, 17:19).

Самым результативным игроком в составе «Партизана» стал баскетболист Кеварриус Хэйс с 10 очками. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов сербской команды отличился американский форвард Найджел Хэйс. Он набрал 14 очков.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027-го.