15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Партизан — Панатинаикос, результат матча 13 октября 2026, счет 55:72, Евролига — 2026/2027

«Панатинаикос» уверенно обыграл «Партизан» в матче Евролиги
Комментарии

Во вторник, 13 октября, в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу состоялся матч между клубом «Партизан» и командой «Панатинаикос». Игра прошла на арене Beogradska в Белграде, Сербия, и завершилась победой греков. Финальный счёт — 72:55 (16:16, 19:12, 20:8, 17:19).

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
13 октября 2026, вторник. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
55 : 72
Панатинаикос
Афины, Греция
Партизан: Оллман, Джонс, Вильдоса, Томпсон, Танаскович, Стивенс, Хэйс, Лакич, Джекири, Пайола, Ловернь, Си
Панатинаикос: Калаицакис, Франсиско, Бадио, Хэйс, Рогкавопулос, Грант, Лессор, Ябуселе, Эрнангомес, Митоглу, Манцукас, Фалль

Самым результативным игроком в составе «Партизана» стал баскетболист Кеварриус Хэйс с 10 очками. Также на его счету три подбора.

Среди баскетболистов сербской команды отличился американский форвард Найджел Хэйс. Он набрал 14 очков.

Напомним, регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027-го.