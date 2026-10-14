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Еврокубок: результаты матчей 13 октября

Еврокубок: результаты матчей 13 октября
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Во вторник, 13 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ждали пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Еврокубок. Результаты матчей 13 октября:

«Бахчешехир» — «Манреза» — 100:88;
«Нептунас» — «Бурк» — 93:89;
«Лиеткабелис» — ПАОК — 95:86;
«Рома» — «Балкан» — 77:72 ОТ;
«Тренто» — «Хемниц 99» — 80:88.

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.

Календарь Еврокубка сезона-2026/2027
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2026/2027
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