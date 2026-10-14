Единая лига: результаты матчей 13 октября

Сегодня, во вторник, 13 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждал один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

МБА — «Бетсити Парма» — 93:91.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. В первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

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