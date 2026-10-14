Евролига: результаты матчей 13 октября
Во вторник, 13 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Евролига: результаты матчей 13 октября
«Фенербахче» — Жальгирис» — 99:80;
АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 82:84;
«Олимпия» — Реал Мадрид» — 89:98;
«Баскония» — «Дубай» — 79:93;
«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив — 90:87;
«Партизан» — «Панатинаикос» — 55:72;
«Валенсия» — «Олимпиакос» — 97:102.
Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.
Что известно о допуске россиян в баскетболе: