Во вторник, 13 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига: результаты матчей 13 октября

«Фенербахче» — Жальгирис» — 99:80;

АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 82:84;

«Олимпия» — Реал Мадрид» — 89:98;

«Баскония» — «Дубай» — 79:93;

«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив — 90:87;

«Партизан» — «Панатинаикос» — 55:72;

«Валенсия» — «Олимпиакос» — 97:102.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.