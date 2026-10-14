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Евролига: результаты матчей 13 октября

Евролига: результаты матчей 13 октября
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Во вторник, 13 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ждали семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига: результаты матчей 13 октября

«Фенербахче» — Жальгирис» — 99:80;
АСВЕЛ — «Црвена Звезда» — 82:84;
«Олимпия» — Реал Мадрид» — 89:98;
«Баскония» — «Дубай» — 79:93;
«Барселона» — «Маккаби» Тель-Авив — 90:87;
«Партизан» — «Панатинаикос» — 55:72;
«Валенсия» — «Олимпиакос» — 97:102.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
Что известно о допуске россиян в баскетболе:
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