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Тренер МБА Вознюк оценил первую победу команды в сезоне-2026/2027

Тренер МБА Вознюк оценил первую победу команды в сезоне-2026/2027
Комментарии

Главный тренер МБА Сергей Вознюк прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (93:91) в матче Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
МБА
Москва
Окончен
93 : 91
Бетсити Парма
Пермь
МБА: Хоменко - 16, Падиус - 16, Савков - 14, Певнев - 9, Малинин - 8, Огарков - 8, Платунов - 7, Чернышев - 5, Сонько - 5, Хвостов - 5, Пивцайкин, Карпенко
Бетсити Парма: Джонсон - 17, Фоббс - 17, Мартин - 16, Уэйли - 15, Нэльсон - 9, Свинин - 7, Карпенков - 6, Ильницкий - 3, Шашков - 1, Миронов, Егоров

«Мы начали сегодня из рук вон плохо. Нам нужно было реагировать и шаг за шагом исправлять ситуацию. Любое отставание можно отыгрывать, если ты готов показать характер. Именно это мы сегодня и сделали. Ребята хорошо отреагировали на изменения, которые мы внесли. Во второй четверти пришли в себя, перехватили инициативу, но нельзя рассчитывать, что каждый раз будешь так отыгрываться. Первая четверть — это не разминка, начинать так нельзя.

Последняя атака? Я бы сказал, то, о чём мы договорились, выполнено наполовину. Дима видел ситуацию, ему пришлось реагировать на последних секундах. Нам приятно выиграть в домашнем матче, тем более когда делаешь это вот в такой эмоциональной концовке. Спал ли груз после первой поб