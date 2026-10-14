Тренер МБА Вознюк оценил первую победу команды в сезоне-2026/2027

Главный тренер МБА Сергей Вознюк прокомментировал победу над «Бетсити Пармой» (93:91) в матче Единой лиги ВТБ.

«Мы начали сегодня из рук вон плохо. Нам нужно было реагировать и шаг за шагом исправлять ситуацию. Любое отставание можно отыгрывать, если ты готов показать характер. Именно это мы сегодня и сделали. Ребята хорошо отреагировали на изменения, которые мы внесли. Во второй четверти пришли в себя, перехватили инициативу, но нельзя рассчитывать, что каждый раз будешь так отыгрываться. Первая четверть — это не разминка, начинать так нельзя.

Последняя атака? Я бы сказал, то, о чём мы договорились, выполнено наполовину. Дима видел ситуацию, ему пришлось реагировать на последних секундах. Нам приятно выиграть в домашнем матче, тем более когда делаешь это вот в такой эмоциональной концовке. Спал ли груз после первой поб