Чемпион НБА Пэйтон Притчард договорился с «Бостоном» о продлении контракта на $ 44,2 млн

Защитник «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард договорился с клубом о двухлетнем продлении контракта на $ 44,2 млн. В соглашении также предусмотрена взаимная опция на сезон-2029/2030, сообщает ESPN.

Новый контракт полностью гарантирован. Притчард — чемпион НБА 2024 года и лучший запасной игрок лиги сезона-2024/2025. В прошлом чемпионате он набирал в среднем 17 очков, делал 5,2 передачи и 3,9 подбора за игру — во всех трёх показателях это лучший результат в его карьере. «Бостон» рассчитывает, что защитник останется важной частью обновлённой команды на ближайшие годы.

По действующему соглашению Притчард получит около $ 7,8 млн в сезоне-2026/2027 и $ 8,3 млн — в сезоне-2027/2028. В первый год нового контракта его зарплата составит примерно $ 21,2 млн, во второй — $ 22,9 млн. Таким образом, в сезоне-2028/2029 он заработает более чем в 2,5 раза больше, чем годом ранее.