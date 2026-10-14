Предсезонка НБА — 2026/2027: результаты матчей 14 октября

В ночь с 13 на 14 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 13 на 14 октября:

«Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс» — 132:116;

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 148:98;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Индиана Пэйсерс» — 114:112 ОТ;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 89:101;

«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 98:110.

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».