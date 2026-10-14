Владельцы клубов НБА попросили журналиста разобраться в особых условиях для Леброна

Журналист-расследователь Пабло Торре заявил, что он намерен выяснить, почему форвард «Филадельфии Сиксерс» Леброн Джеймс пользуется вертолётом Fanatics и кто оплачивает эти перелёты. В эфире Front Office Sports он рассказал, что владельцы клубов НБА обратились к нему по поводу особых условий, предоставленных Джеймсу в «Филадельфии».

По данным Front Office Sports, перелёт между Нью-Йорком и Филадельфией обходится примерно в $ 4-10 тыс. Более того, Джеймс не платит за поездки сам: доступ к корпоративной авиации предусмотрен его соглашением с Fanatics, заключённым в январе 2024 года. Стоимость рекламного контракта не раскрывается.

Издание также изучило данные о полётах: за одну неделю вертолёт Fanatics совершил 12 перелётов между Нью-Йорком и Филадельфией. Дорога по воздуху занимает около 30 минут, а на автомобиле поездка обычно длится от полутора до двух часов.

Основатель и генеральный директор Fanatics Майкл Рубин прежде владел миноритарной долей в Harris Blitzer Sports & Entertainment — компании, которой принадлежит «Филадельфия». В 2022 году он продал свою долю. Соглашение Джеймса с Fanatics, включающее доступ к корпоративной авиации, было заключено два года спустя.

Летом 2026 года Джеймс подписал с «Филадельфией» двухлетний контракт на $ 8 млн. В сезоне-2026/2027 его зарплата составит $ 3,87 млн — меньше, чем в любом другом сезоне его карьеры в НБА. При этом за 24 сезона баскетболист заработал на игровых контрактах почти $ 600 млн, не считая рекламных соглашений.