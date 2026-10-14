Единая лига: расписание матчей 14 октября

Сегодня, в среду, 14 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонников российского баскетбола ожидает четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание матчей на 14 октября (время московское):

12:30. «Динамо» Владивосток — ЦСКА;

15:30. «Енисей» — «Самара»;

19:00. УНИКС — «Уралмаш»;

20:00. «Локомотив-Кубань» — «Автодор».

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. В первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.