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Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2026/2027 на 14 октября 2026 года

Евролига: расписание матчей на 14 октября
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В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится второй игровой день 5-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 14 октября (время московское):

19:00. «Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ»;
20:30. «Анадолу Эфес» — «Бавария»;
21:45. «Париж» — «Виртус».

После четырёх туров в регулярном чемпионате остался только один коллектив, который не потерпел поражений, — «Панатинаикос». Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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