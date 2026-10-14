В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится второй игровой день 5-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 14 октября (время московское):

19:00. «Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ»;

20:30. «Анадолу Эфес» — «Бавария»;

21:45. «Париж» — «Виртус».

После четырёх туров в регулярном чемпионате остался только один коллектив, который не потерпел поражений, — «Панатинаикос». Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.