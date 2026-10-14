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Результаты после двух игровых недель в женской баскетбольной Премьер-лиге

Результаты после двух игровых недель в женской баскетбольной Премьер-лиге
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1 октября стартовал сезон-2026/2027 Премьер-лиги среди женских команд. Турнир проводится под эгидой Российской федерации баскетбола. Предлагаем вашему вниманию результаты первых двух игровых недель чемпионата.

1 октября:
«Энергия» — УГМК — 71:83.

4 октября:
«Динамо» Новосибирск — «Динамо» Курск — 57:75;
«Нефтяник-Титан» — «Спарта энд К» — 45:70;
«Динамо» Москва — «Самара» — 88:73;
«Надежда» — «Энергия» — 77:67.

5 октября:
УГМК — «Владимирские львицы» — 84:74.

12 октября:
«Надежда» — «Нефтяник-Титан» — 63:60;
УГМК — «Динамо» Новосибирск — 97:54;
«Динамо» Курск — «Самара» — 90:47;
«Владимирские львицы» — «Энергия» — 74:62;
МБА-МГУСиТ — «Спарта энд К» — 73:47.

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