В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 14 октября (время московское):

18:30. «Шяуляй» — У-БТ;

19:00. «Ригас Зелли» — «Цедевита-Олимпия»;

19:30. «Ратиофарм Ульм» — «Босна Роял»;

20:00. «Тофаш» — «Будучность»;

20:00. «Арис» — «Дертона Баскет»;

20:00. «Шлёнск» — «Наполи Баскет»;

21:00. «Ле-Ман» — «Росток Сивулвз»;

21:30. «Бургос» — «Хапоэль» Иерусалим;

22:00. «Леново Тенерифе» — «Максима Рома»;

22:00. «Умана Рейер» — «Тюрк Телеком».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.