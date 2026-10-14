15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 15 октября 2026 года

Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 15 октября 2026 года
Комментарии

В ночь на 15 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидает семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

НБА. Расписание предсезонных игр в ночь на 15 октября (время московское):

2:30. «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс»;
2:30. «Майами Хит» — «Бруклин Нетс»;
3:00. «Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;
3:00. «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»;
3:00. «Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс»;
3:00. «Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз»;
5:30. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс».

Начало регулярного чемпионата нового сезона запланировано на 20 октября. Регулярка продлится до 11 апреля 2027 года.

Следите за повесткой НБА на «Чемпионате»:
Владиславу Голдину выпал шанс заявить о себе в НБА. Россиянин ответил ярко! Владиславу Голдину выпал шанс заявить о себе в НБА. Россиянин ответил ярко!