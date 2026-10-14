Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 15 октября 2026 года

В ночь на 15 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидает семь встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

НБА. Расписание предсезонных игр в ночь на 15 октября (время московское):

2:30. «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс»;

2:30. «Майами Хит» — «Бруклин Нетс»;

3:00. «Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс»;

3:00. «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз»;

3:00. «Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс»;

3:00. «Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз»;

5:30. «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс».

Начало регулярного чемпионата нового сезона запланировано на 20 октября. Регулярка продлится до 11 апреля 2027 года.