Новичок «Зенита» из США высказался о вопросе безопасности в России

Новичок «Зенита» Айк Ирэбу рассказал, как его близкие отреагировали на переезд в Россию. По словам баскетболиста, перед подписанием контракта он расспросил знакомых о жизни в стране и в итоге убедился, что опасаться нечего.

— Кстати, один из твоих братьев также профессионально играет в баскетбол. Вы с ними поддерживаете связь? Как они отреагировали на твой переезд в Россию?

— Да, они мои лучшие друзья. Мой старший брат играл в колледже на стипендии, а я и младший брат играем на профессиональном уровне. Его зовут Юченна, в прошлом году он играл в Германии, а в этом сезоне — в Венгрии. Они нормально отнеслись к моему переезду, потому что я бы никогда не стал подвергать себя лишнему риску. Перед тем как подписать контракт с «Зенитом», я расспросил знакомых, что они думают о России.

И они говорили только хорошее, и что здесь очень безопасно. Я тоже так считаю — здесь безопасно, особенно в Санкт-Петербурге. Так что они рады, что я приехал сюда, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».

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