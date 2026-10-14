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«Так играть нельзя». Защитник «Зенита» Ирэбу — о разгромном поражении в матче с УНИКСом

«Так играть нельзя». Защитник «Зенита» Ирэбу — о разгромном поражении в матче с УНИКСом
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Новичок «Зенита» Айк Ирэбу поделился мнением о поражении команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который проходил 4 октября в Казани. Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 95:60.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

— Начало нового сезона получилось для «Зенита» непростым, если учесть разгром от УНИКСа. Что именно пошло не так и какие выводы в команде сделали после той игры?
— Это был плохой матч во всех отношениях. Но сезон длинный, и мы знаем, что нужно ис