«Так играть нельзя». Защитник «Зенита» Ирэбу — о разгромном поражении в матче с УНИКСом

Новичок «Зенита» Айк Ирэбу поделился мнением о поражении команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который проходил 4 октября в Казани. Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 95:60.

— Начало нового сезона получилось для «Зенита» непростым, если учесть разгром от УНИКСа. Что именно пошло не так и какие выводы в команде сделали после той игры?

— Это был плохой матч во всех отношениях. Но сезон длинный, и мы знаем, что нужно ис