Баскетболист «Зенита»: забивали бы команды по 8-10 голов, гораздо больше любил бы футбол

Новичок «Зенита» Айк Ирэбу высказался о своём отношении к футболу. Американец признался, что смотрит матчи не слишком часто, поскольку считает этот вид спорта медленным, и рассказал, что могло бы сделать его гораздо большим поклонником футбола.

— Кстати, футбол до сих пор смотришь? Или интерес уже пропал?

— Сейчас слежу больше, чем раньше, потому что летом чемпионат мира проходил в США. Смотрю не особо часто, потому что футбол для меня немного медленный.

Я всегда говорю, что, если бы в среднем за матч каждая команда забивала по 8—10 голов, я бы гораздо больше любил футбол, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».

Главные новости дня: