Баскетболист «Зенита»: забивали бы команды по 8-10 голов, гораздо больше любил бы футбол
Новичок «Зенита» Айк Ирэбу высказался о своём отношении к футболу. Американец признался, что смотрит матчи не слишком часто, поскольку считает этот вид спорта медленным, и рассказал, что могло бы сделать его гораздо большим поклонником футбола.
— Кстати, футбол до сих пор смотришь? Или интерес уже пропал?
— Сейчас слежу больше, чем раньше, потому что летом чемпионат мира проходил в США. Смотрю не особо часто, потому что футбол для меня немного медленный.
Я всегда говорю, что, если бы в среднем за матч каждая команда забивала по 8—10 голов, я бы гораздо больше любил футбол, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.
Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».
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