«Неважно, кто ты». Новичок «Зенита» Айк Ирэбу высказался о главном тренере Ивановиче

Защитник «Зенита» Айк Ирэбу рассказал, чем его впечатлил главный тренер команды Душко Иванович. По словам американца, сербский специалист не выделяет отдельных игроков и предъявляет одинаковые требования ко всем баскетболистам.

— Ты пришёл в команду к Душко Ивановичу — у него репутация строгого, очень требовательного тренера. Расскажи из первых уст — эта репутация оправданна?

— Да, он очень строгий, но при этом справедливый. Что мне нравится в Душко, так это то, что у него нет любимчиков. Неважно, кто ты, хорошо ты сыграл или плохо, он относится ко всем справедливо. Я играл в командах, где у тренеров были свои любимчики.

Иногда они не указывали на ошибки конкретных игроков, или кричали только на тех, кто не является одним из лидеров. Душко — из тех людей, которые относятся ко всем одинаково и никого не выделяют, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».

Главные новости дня: