«Очень раздражало». Игрок «Зенита» Ирэбу — о первом времени в Европе после США

Защитник «Зенита» Айк Ирэбу вспомнил, с какими трудностями столкнулся после переезда из США в Европу. По словам баскетболиста, непривычными оказались не только местный образ жизни и бытовые мелочи, но и сам стиль игры на площадке.

«Честно говоря, я просто ничего не знал о Европе. Мне кажется, что в США не особо хорошо обучают людей тому, что происходит за пределами страны. Конечно, США кажутся огромными по сравнению с Европой, где ты можешь за один день посетить три-четыре разных государства. Но я ничего не знал ни о том, как передвигаться по Европе, ни о том, как хотя бы заказать еду. В первую неделю я по ошибке постоянно заказывал газированную воду, хотя хотел обычную, без газа. Это очень раздражало. Один раз я пытался заказать пиццу с пепперони, а мне приносили пиццу с перцем. Только потом я разобрался, что нужно было говорить «с салями». В общем, это было целое приключение.

Когда я впервые пошёл в продуктовый магазин — причём небольшой, — пробыл там полтора часа. Переводил все названия, чтобы не купить что-то не то. Иногда такие мелочи создавали серьёзные трудности. Но даже на площадке мне было непривычно — из-за стиля баскетбола, в который играют здесь, в Европе. Например, здесь совсем другой темп, потому что нужно действовать более тактично. В НБА всё работает по принципу «вперёд, вперёд, вперёд». Если видишь какую-то возможность, нужно ею воспользоваться. А здесь нужно больше играть с умом», — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».