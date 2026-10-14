«Безумие». Игрок «Зенита» вспомнил, как в последний момент попал в основу «Клипперс»

Защитник «Зенита» Айк Ирэбу рассказал необычную историю из своей карьеры в США. Однажды его агент позвонил баскетболисту и предложил срочно лететь в Лос-Анджелес: у Ирэбу появился шанс сыграть за основную команду «Клипперс» в предсезонном матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Утром Ирэбу сходил на йогу и провёл индивидуальную тренировку, а уже через несколько часов готовился выйти на площадку в матче, который показывали по телевидению.

Путь до арены тоже оказался непростым: нужный рейс был полностью забронирован, но в итоге Ирэбу всё же удалось добраться до Лос-Анджелеса. По дороге ему объясняли игровые схемы, хотя времени на подготовку практически не оставалось. В раздевалке баскетболиста ждала огромная майка с номером 19 и без фамилии на спине, а перед выходом на площадку Лу Уильямс произнёс речь в его поддержку.

«Это было просто безумие. […] До начала оставалось буквально два часа, поэтому я решил, что буду играть в свой обычный баскетбол, не усложнять, и всё будет хорошо. […] Матч начался, и я вроде бы не так много сыграл в первой четверти, но потом вышел во второй. Я разок пробежал туда-обратно по площадке, потому что обычно так и делаю. Мне нужно один раз сыграть в атаке, один раз в защите, и тогда я как бы вхожу в игру. Но как только я это сделал, матч замедлился. Я подумал: «Ага, вот теперь мы просто играем в баскетбол». И у меня было несколько действительно хороших моментов. Кажется, моим первым попаданием был флоатер. А потом у меня были лэй-ап в быстром отрыве и данк с отскоком, который многих удивил — это было очень забавно. А затем, когда началась третья четверть, я почувствовал, как у меня начинает сводить ноги. Но я не собирался никому об этом говорить (улыбается). Я был настроен терпеть и делать всё, что в моих силах. Хотя в четвёртой четверти на площадку я так и не вышел.

После матча мой телефон просто сходил с ума. Первый час я не мог им по