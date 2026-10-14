Новичок «Зенита» — о поведении главного тренера после разгрома от УНИКСа: было неожиданно

Новичок «Зенита» Айк Ирэбу рассказал, как главный тренер Душко Иванович отреагировал на разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (60:95). По словам спортсмена, наставник был немногословен, что стало для него неожиданностью.

— Что тренер сказал после того матча?

— То же, что и я. Просто отметил, что сезон длинный и что нам нужно извлечь из этого урок. Он был немногословен, что было немного неожиданно. Я просто кивнул и подумал: «Да, он прав», — сказал