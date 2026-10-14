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Новичок «Зенита» — о поведении главного тренера после разгрома от УНИКСа: было неожиданно

Новичок «Зенита» — о поведении главного тренера после разгрома от УНИКСа: было неожиданно
Комментарии

Новичок «Зенита» Айк Ирэбу рассказал, как главный тренер Душко Иванович отреагировал на разгромное поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (60:95). По словам спортсмена, наставник был немногословен, что стало для него неожиданностью.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
95 : 60
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Адамс - 21, Рейнольдс - 14, Ратэн-Мэйс - 12, Маккормак - 12, Шаманич - 12, Брайс - 8, Беленицкий - 7, Захаров - 5, Коновалов - 2, Узинский - 2, Гудумак, Михайловский
Зенит: Мэйсон - 14, Жбанов - 12, Роберсон - 8, Ирэбу - 7, Д. Кулагин - 5, Пойтресс - 4, Ньюмэн - 3, Емченко - 3, Мартюк - 2, Земский - 2, Карасёв, Воронцевич

— Что тренер сказал после того матча?
— То же, что и я. Просто отметил, что сезон длинный и что нам нужно извлечь из этого урок. Он был немногословен, что было немного неожиданно. Я просто кивнул и подумал: «Да, он прав», — сказал