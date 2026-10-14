«На это очень приятно смотреть». Айк Ирэбу раскрыл, что его привлекает в Санкт-Петербурге

Защитник «Зенита» Айк Ирэбу поделился впечатлениями от жизни в России. Баскетболист признался, что чувствует себя очень комфортно, а Санкт-Петербург особенно впечатляет его в солнечную погоду — благодаря мостам, лодкам на воде и красивым видам.

— Давай теперь немного поговорим о твоей жизни вне площадки. Ты пожил во многих странах — насколько тебе комфортно сейчас в России в бытовом плане?

— Я чувствую себя очень комфортно. Это, наверное, самая красивая квартира, в которой я жил за границей, — мне очень здесь нравится. Да и в Санкт-Петербурге много всего. Это прекрасный город. Я знал, что здесь красиво, мне об этом много кто говорил. Но когда светит солнце, когда видишь все эти лодки на воде, мосты и всё остальное — на это очень приятно смотреть. Здесь я чувствую себя очень комфортно. Знаю, что скоро станет холодно, но сейчас у меня нет никаких жалоб.

— То есть у тебя уже было время погулять, посмотреть город?

— Я был в одном саду в самом центре — не помню, как он называется. О нём рассказал один из товарищей по команде, я взял с собой камеру, гулял и фотографировал. Свободного времени у меня действительно не так много, но я обязательно хочу пройтись по музеям, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».