Защитник «Зенита» Айк Ирэбу — о жизни в Литве: огромный культурный шок, не ожидал

Защитник «Зенита» Айк Ирэбу поделился воспоминаниями о первых годах карьеры в Европе и признался, что один из переездов оказался для него серьёзным испытанием. Баскетболист не ожидал, что адаптация к жизни в Литве станет настолько сложной.

— Говоря о G-Лиге, не могу не спросить о твоём опыте в США. Ты не был выбран на драфте, хотя был на просмотрах во многих командах, в G-Лиге тоже не задержался. Сожалеешь о чём-либо? Или всё-таки доволен, что смог уехать и показать себя в Европе?

— Сожалею? Не особо. Разве что о том, что не приехал в Европу раньше. Потому что я поиграл в G-Лиге, уехал из США, а потом вернулся. И если бы тогда я знал всё то, что знаю сейчас, то, наверное, просто бы остался играть за границей и не поехал в G-лигу во второй раз. Хотя мой первый год за рубежом не был самым удачным.

— А почему?

— Я оказался в небольшом городке Йена в Германии, а сам я родом из Калифорнии. И этот переезд стал для меня новым опытом, да и мой тогдашний тренер… Я не был одним из его любимчиков, могу так сказать. В итоге я ушёл из той команды в середине сезона, чтобы уехать в Литву. Там я играл хорошо, но это был огромный культурный шок, поэтому в итоге я и вернулся в G-Лигу. Культурный шок стал одной из самых значительных проблем — я не ожидал, что он будет настолько сильным. Честно говоря, я просто ничего не знал о Европе. Мне кажется, в США не особо хорошо обучают людей тому, что происходит за пределами страны, — сказал Ирэбу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью с защитником «Зенита» Айком Ирэбу на «Чемпионате».