Видео: выбывший из троя после трещины Алексей Швед забросил мяч в корзину левой рукой

Настасья Швед, жена 37-летнего капитана УНИКСа Алексея Шведа, опубликовала видео, на котором защитник казанского клуба бросает мяч в корзину левой рукой и попадает. Травмированную правую руку Швед не задействовал. Ранее президент команды Евгений Богачёв говорил, что у спортсмена трещина.

Алексей получил травму в матче с «Бетсити Пармой» 26 сентября: в третьей четверти он пошёл в проход, попал под блок-шот и неудачно упал на правую руку.

На восстановление капитану, по информации казанцев, потребуется около двух месяцев. В этом матче он провёл на паркете 18 минут 54 секунды, записав на свой счёт восемь очков, три подбора, семь передач и один перехват при коэффициенте эффективности «+16».