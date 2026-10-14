Ябуселе рассказал, как болельщики «Партизана» плевались в него и кидали разные предметы

Форвард «Панатинаикоса» Гершон Ябуселе рассказал о враждебной атмосфере на «Белград Арене» во время матча 5-го тура Евролиги с «Партизаном».

«Что есть, то есть. Я никогда не избегаю такой атмосферы. Я из тех игроков, кто воспринимает это позитивно. Когда ты баскетболист и любишь соревноваться, возможность играть в таком зале, где 15 000 человек болеют против тебя, — это здорово. Мне это доставляет удовольствие, мне это нравится. Меня это не беспокоит.

Единственное, что я могу сказать: когда я покинул площадку, в меня начали бросать разные предметы, плевать мне в лицо и делать всякое дерьмо в этом