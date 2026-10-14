«Так творится история». Во Владивостоке проходит первый матч Единой лиги

Во Владивостоке на «Фетисов Арене» проходит первый в истории города матч Единой лиги ВТБ. Местное «Динамо» принимает действующего чемпиона и лидера сезона — московский ЦСКА. По ходу встречи гости ведут со счётом 81:63.

Пресс-служба Единой лиги опубликовала фрагмент трансляции со старта первой четверти.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в «Телеграме». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Так творится история. Первый матч Единой лиги ВТБ во Владивостоке стартовал!» — сказано в подписи к видео.

Владивосток отсутствовал в элите российского баскетбола 13 лет — с сезона-2012/2013. ЦСКА подошёл к игре единственной командой лиги, не потерпевшей ни одного поражени