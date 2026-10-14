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«Так творится история». Во Владивостоке проходит первый матч Единой лиги

«Так творится история». Во Владивостоке проходит первый матч Единой лиги
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Во Владивостоке на «Фетисов Арене» проходит первый в истории города матч Единой лиги ВТБ. Местное «Динамо» принимает действующего чемпиона и лидера сезона — московский ЦСКА. По ходу встречи гости ведут со счётом 81:63.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 12:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
88 : 103
ЦСКА
Москва
Динамо В: Блэкмон - 19, Поллард - 18, Кроули - 16, Смит - 13, Личутин - 8, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 4, Ершов, Садиков, Денисов, Пресняков
ЦСКА: Руженцев - 23, Жан-Шарль - 18, Тримбл - 12, Кливленд - 11, Уэйр - 8, Елатонцев - 8, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Карпенко - 4, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2

Пресс-служба Единой лиги опубликовала фрагмент трансляции со старта первой четверти.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги в «Телеграме». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Так творится история. Первый матч Единой лиги ВТБ во Владивостоке стартовал!» — сказано в подписи к видео.

Владивосток отсутствовал в элите российского баскетбола 13 лет — с сезона-2012/2013. ЦСКА подошёл к игре единственной командой лиги, не потерпевшей ни одного поражени