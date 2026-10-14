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Во Владивостоке почтили минутой аплодисментов память Эдуарда Сандлера

Во Владивостоке почтили минутой аплодисментов память Эдуарда Сандлера
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Перед первым в истории Владивостока матчем Единой лиги ВТБ между «Динамо» и ЦСКА на «Фетисов Арене» почтили минутой аплодисментов память бывшего президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 12:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
88 : 103
ЦСКА
Москва
Динамо В: Блэкмон - 19, Поллард - 18, Кроули - 16, Смит - 13, Личутин - 8, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 4, Ершов, Садиков, Денисов, Пресняков
ЦСКА: Руженцев - 23, Жан-Шарль - 18, Тримбл - 12, Кливленд - 11, Уэйр - 8, Елатонцев - 8, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Карпенко - 4, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2

На момент написания новости хозяева паркета уступают гостям из столицы 10 очков. Счёт на второй минуте четвёртой четверти — 73:83.

Видео можно посмотреть на канале ПБК «Динамо» в «Телеграме». Права на видео принадлежат ПБК «Динамо».

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