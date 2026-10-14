Во Владивостоке почтили минутой аплодисментов память Эдуарда Сандлера

Перед первым в истории Владивостока матчем Единой лиги ВТБ между «Динамо» и ЦСКА на «Фетисов Арене» почтили минутой аплодисментов память бывшего президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

На момент написания новости хозяева паркета уступают гостям из столицы 10 очков. Счёт на второй минуте четвёртой четверти — 73:83.

Видео можно посмотреть на канале ПБК «Динамо» в «Телеграме». Права на видео принадлежат ПБК «Динамо».

Сандлер погиб 28 июля 2026