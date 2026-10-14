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«Можешь просто идти пешком». Руди Гобер посоветовал Ламело Боллу замедлиться в пик-н-ролле

«Можешь просто идти пешком». Руди Гобер посоветовал Ламело Боллу замедлиться в пик-н-ролле
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер дал новому партнёру по команде Ламело Боллу совет по игре в пик-н-ролле.

«Главное, что я ему говорю, — просто сбавить темп, когда мы играем пик-н-ролл. Не нужно торопиться, потому что я создам для него преимущество. Я сказал ему посмотреть несколько эпизодов наших пик-н-роллов с Джо Инглсом. Не нужно торопиться, я создам для тебя преимущество. Можешь даже просто идти пешком», — сказал Гобер в видео, опубликованном в аккаунте журналиста Дейна Мура в социальной сети Х.

«Шарлотт Хорнетс» обменял Болла и Джоша Грина в «Миннесоту» в обмен на Наза Рида, незащищённый пик первого раунда драфта 2033 года, три права на обмен пиками первого раунда — в 2028, 2029 и 2030 годах — а также три пика второго раунда — в 2029, 2032 и 2033 годах.

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