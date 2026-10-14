Буха: у Вандербилта испортились отношения с Редиком, тренер не считает его игроком ротации

Инсайдер НБА Йован Буха считает, что 27-летний форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Джарред Вандербилт, по всей видимости, выпал из регулярной ротации главного тренера Джей Джей Реддика перед сезоном-2026/2027.

«Очевидно, что у Вандо испортились отношения с Джей Джеем. Независимо от того, что мы думаем о Вандо и как оцениваем его контракт, Джей Джей явно не считает его игроком ротации и не планирует использовать его в этом качестве.

По сути, в глазах Редика это игрок на минимальном контракте — судя по тому, как тренер его использует. Для Джей Джея он 13-й игрок команды, но при этом, если я не ошибаюсь, по зарплате занимает пятое место в составе. Или шестое», — сказал Буха в своём подкасте Buha's Block.