Маркус Ховард покинул «Басконию» и присоединился к «Зениту»

27-летний пуэрто-риканский и американский профессиональный баскетболист Маркус Ховард, играющий на позиции атакующего защитника, покинул клуб Евролиги «Баскония» и присоединился к коллективу Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщили в санкт-петербургском клубе.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Ховард в сезоне-2023/2024 играл под руководством нынешнего тренера «Зенита» Душко Ивановича в «Басконии», набирая в том розыгрыше в среднем 19,5 очка за встречу.

После того как Ховард не был выбран на драфте НБА 2020 года, он подписал двусторонний контракт с «Денвер Наггетс». Выступал за «Денвер» до 2022 года и перешёл в Евролигу в «Басконию».