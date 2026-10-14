Кущенко оценил дебютный домашний матч «Динамо» Владивосток в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о дебютном домашнем матче «Динамо» Владивосток в регулярном чемпионате. Приморский клуб проиграл ЦСКА — 88:103.

«Прежде всего нужно поблагодарить Эдуарда Михайловича Сандлера. Сегодня сбылась его мечта. Мы много говорили об этом в лиге, а сам Эдуард ещё несколько лет назад признавался: «Я очень хочу, чтобы наш родной клуб и Приморье были представлены в Единой лиге». И вот этот день настал. Церемония открытия и шоу, на мой взгляд, были прекрасно организованы. А минута аплодисментов в честь Эдуарда Михайловича стала, пожалуй, самым важным моментом возвращения большого баскетбола в Приморье.

Отдельная благодарность руководству края и всем, кто курирует баскетбольный к