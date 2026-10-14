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Кущенко оценил дебютный домашний матч «Динамо» Владивосток в Единой лиге

Кущенко оценил дебютный домашний матч «Динамо» Владивосток в Единой лиге
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о дебютном домашнем матче «Динамо» Владивосток в регулярном чемпионате. Приморский клуб проиграл ЦСКА — 88:103.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 12:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
88 : 103
ЦСКА
Москва
Динамо В: Блэкмон - 19, Поллард - 18, Кроули - 16, Смит - 13, Личутин - 8, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 4, Ершов, Садиков, Денисов, Пресняков
ЦСКА: Руженцев - 23, Жан-Шарль - 18, Тримбл - 12, Кливленд - 11, Уэйр - 8, Елатонцев - 8, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Карпенко - 4, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2

«Прежде всего нужно поблагодарить Эдуарда Михайловича Сандлера. Сегодня сбылась его мечта. Мы много говорили об этом в лиге, а сам Эдуард ещё несколько лет назад признавался: «Я очень хочу, чтобы наш родной клуб и Приморье были представлены в Единой лиге». И вот этот день настал. Церемония открытия и шоу, на мой взгляд, были прекрасно организованы. А минута аплодисментов в честь Эдуарда Михайловича стала, пожалуй, самым важным моментом возвращения большого баскетбола в Приморье.

Отдельная благодарность руководству края и всем, кто курирует баскетбольный к