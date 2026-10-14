«Задача-минимум — финал плей-офф». Ведищев — о целях «Локомотива» в новом сезоне

Президент команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев обозначил цель команды на сезон-2026/2027.

— Что думаете о соперниках, кто как укомплектовался?

— Чемпион ЦСКА, казанский УНИКС, питерский «Зенит» — понятное дело, укомплектованы. Очень приятное впечатление по первой игре произвела «Парма», одолевшая в гостях казанцев. Но пока сложно сказать, какой будет первая шестёрка клубов, обеспечивших себе место в плей-офф по итогам регулярки. Конкретно наша задача-минимум — выход в финал плей-офф. Максимум — попробовать забрать главный трофей лиги. Мы понимаем силу конкурентов.

Опять же, дистанция турнира длинная, случиться может всякое. Нам как региональной команде по умолчанию сложнее. У нас переезды, мы всё время в дороге, меньше времени на восстановление. Надо иметь два, а то и три состава, чтобы биться на равных с тем же ЦСКА, игроки которого живут в Москве и не обременены логистикой. А ведь мы за последние три года провели в плей-офф две семиматчевые серии. Физические силы на пределе. И это притом что краснодарский аэропорт тогда не работал, — приводит слова Ведищева «Российская газета».