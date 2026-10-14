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Арсич — о первой победе «Енисея»: до раскрытия потенциала ещё далеко

Арсич — о первой победе «Енисея»: до раскрытия потенциала ещё далеко
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал первую победу клуба в сезоне-2026/2027 в матче с «Самарой» (91:70).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
91 : 70
Самара
Самарская область
Енисей: Кэллисон - 14, Янг - 12, Такер - 12, Мотовилов - 11, Белянков - 9, Шеянов - 9, Касаткин - 7, Ванин - 7, Белоусов - 5, Долинин - 4, Евдокимов - 1, Шлегель
Самара: Походяев - 22, Зоткин - 12, Минченко - 11, Чебуркин - 8, Ведищев - 5, Чеваренков - 4, Петенев - 4, Великородный - 2, Чикарев - 2, Кожемякин

«В первую очередь хочу поблагодарить самых верных болельщиков, которые сегодня пришли нас поддержать. В первой половине матча нам не хватало энергии, мы проиграли подбор и позволили «Самаре» набирать лёгкие очки.

После большого перерыва стали действовать агрессивнее в защите, начали доминировать на подборах, и это стало решающим фактором. Когда удаётся набирать очки в быстрых отрывах, становится легче атаковать, а в команде появляется уверенность — игроки начинают действовать по-другому.

Я оч