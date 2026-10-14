Арсич — о первой победе «Енисея»: до раскрытия потенциала ещё далеко

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал первую победу клуба в сезоне-2026/2027 в матче с «Самарой» (91:70).

«В первую очередь хочу поблагодарить самых верных болельщиков, которые сегодня пришли нас поддержать. В первой половине матча нам не хватало энергии, мы проиграли подбор и позволили «Самаре» набирать лёгкие очки.

После большого перерыва стали действовать агрессивнее в защите, начали доминировать на подборах, и это стало решающим фактором. Когда удаётся набирать очки в быстрых отрывах, становится легче атаковать, а в команде появляется уверенность — игроки начинают действовать по-другому.

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