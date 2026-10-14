Тренер «Динамо» Козин прокомментировал поражение в первом домашнем матче сезона ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Сергей Козин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (88:103).

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня на арене была невероятная атмосфера! Скажу так: именно болельщики помогли нам вернуться в игру в тот момент, когда разница в счёте составляла 20-24 очка.

Я сказал своей команде, что нельзя сдаваться, нужно продолжать бороться. Нам необходимо было провести два-три хороших защитных владения, убежать в быстрые атаки и реализовать свои броски. В принципе, мы это сделали и смогли сократить отставание до восьми очков. К сожалению, в определённый момент доп