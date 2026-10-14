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Тренер «Динамо» Козин прокомментировал поражение в первом домашнем матче сезона ЕЛ

Тренер «Динамо» Козин прокомментировал поражение в первом домашнем матче сезона ЕЛ
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Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Динамо» Владивосток Сергей Козин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (88:103).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2026, среда. 12:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
88 : 103
ЦСКА
Москва
Динамо В: Блэкмон - 19, Поллард - 18, Кроули - 16, Смит - 13, Личутин - 8, Стребков - 6, Семенченко - 4, Акрамов - 4, Ершов, Садиков, Денисов, Пресняков
ЦСКА: Руженцев - 23, Жан-Шарль - 18, Тримбл - 12, Кливленд - 11, Уэйр - 8, Елатонцев - 8, Астапкович - 6, М'Бай - 6, Карпенко - 4, Антонов - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2

«В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков. Сегодня на арене была невероятная атмосфера! Скажу так: именно болельщики помогли нам вернуться в игру в тот момент, когда разница в счёте составляла 20-24 очка.

Я сказал своей команде, что нельзя сдаваться, нужно продолжать бороться. Нам необходимо было провести два-три хороших защитных владения, убежать в быстрые атаки и реализовать свои броски. В принципе, мы это сделали и смогли сократить отставание до восьми очков. К сожалению, в определённый момент доп