«Бавария» прервала трёхматчевую серию поражений в Евролиге, обыграв «Анадолу Эфес»

В среду, 14 октября, на стадионе «Синан Эрдем Доум» в Турции завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027, в рамках которого местный «Анадолу Эфес» принимал мюнхенскую «Баварию». Турецкие баскетболисты со счётом 93:101 (22:26; 24:28; 22:21; 25:26) уступили представителям Германии. «Бавария» прервала серию из трёх поражений.

В составе хозяев отличился хорватский форвард Дарио Шарич — 21 очко, шес