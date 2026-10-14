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Анадолу Эфес — Бавария, результат матча 14 октября 2026, счет 93:101, Евролига — 2026/2027

«Бавария» прервала трёхматчевую серию поражений в Евролиге, обыграв «Анадолу Эфес»
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В среду, 14 октября, на стадионе «Синан Эрдем Доум» в Турции завершился очередной матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2026/2027, в рамках которого местный «Анадолу Эфес» принимал мюнхенскую «Баварию». Турецкие баскетболисты со счётом 93:101 (22:26; 24:28; 22:21; 25:26) уступили представителям Германии. «Бавария» прервала серию из трёх поражений.

Евролига . Регулярный чемпионат. 5-й тур
14 октября 2026, среда. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 101
Бавария
Мюнхен, Германия
Анадолу Эфес: Лойд, Юста, Шарич, Расселл, Дозьер, Малкольм, Фернанду, Пэйн, Османи, Стразель, Йылмаз, Джонс
Бавария: Норрис, Да Силва, Боучэмп, Вашингтон, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Йокубайтис, Тиман, Болдуин, Уайли

В составе хозяев отличился хорватский форвард Дарио Шарич — 21 очко, шес