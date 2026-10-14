В среду, 14 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей 14 октября:

«Динамо» Владивосток — ЦСКА — 88:103;

«Енисей» — «Самара» — 91:70;

УНИКС — «Уралмаш» — 95:84;

«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 96:74.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. В первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.