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Единая лига — 2026/2027: результаты на 14 октября, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 14 октября
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В среду, 14 октября, состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2026/2027, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты матчей 14 октября:

«Динамо» Владивосток — ЦСКА — 88:103;
«Енисей» — «Самара» — 91:70;
УНИКС — «Уралмаш» — 95:84;
«Локомотив-Кубань» — «Автодор» — 96:74.

Регулярный чемпионат, начавшийся 25 сентября, завершится 4 апреля 2027 года. В сезоне-2026/2027 Единой лиги он пройдёт в два этапа. В первом этапе все команды играют друг с другом в два круга (дома и на выезде). Действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2026/2027
Следите за повесткой Единой лиги на «Чемпионате»:
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