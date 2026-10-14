Экс-тренер УНИКСа Перасович возглавил «Басконию»

64-летний хорватский тренер Велимир Перасович возглавил коллектив Евролиги «Баскония», о чём сообщила пресс-служба испанского клуба. Контракт с Перасовичем заключён на два года — до конца сезона-2027/2028.

Хорватский специалист прибудет завтра, 15 октября, в Виторию-Гастейс и будет руководить командой в пятницу в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Виртусом» из Болоньи.

С 253 матчами во главе сине-гранатовой скамейки Велимир является вторым тренером с наибольшим количеством матчей в истории «Басконии». С ним «Баскония» завоевала Кубок Короля и Суперкубок, он вывел виторийский коллектив в его последний «Финал четырёх» в 2016 году.

С 2021 по 2026 год он руководил казанским УНИКСом.