В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 cостоялся второй игровой день 5-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 14 октября:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ» — 100:82;

«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 93:101;

«Париж» — «Виртус» — 94:96.

После пяти матчей в регулярном чемпионате остался один коллектив, который ни разу не потерпел поражений — греческий «Панатинаикос», который и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте другой греческий клуб — «Олимпиакос».