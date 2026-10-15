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Евролига — 2026/2027: результаты на 14 октября, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей на 14 октября
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В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 cостоялся второй игровой день 5-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 14 октября:

«Хапоэль» Тель-Авив — «Бешикташ» — 100:82;
«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 93:101;
«Париж» — «Виртус» — 94:96.

После пяти матчей в регулярном чемпионате остался один коллектив, который ни разу не потерпел поражений — греческий «Панатинаикос», который и возглавляет турнирную таблицу. На втором месте другой греческий клуб — «Олимпиакос».

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
Что известно о допуске россиян в баскетболе:
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