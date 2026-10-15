Еврокубок: результаты 14 октября

В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок. Результаты матчей на 14 октября:

«Шяуляй» — У-БТ — 75:94;

«Ригас Зелли» — «Цедевита-Олимпия» — 89:79;

«Ратиофарм Ульм» — «Босна Роял» — 102:93;

«Тофаш» — «Будучность» — 90:85;

«Арис» — «Дертона Баскет» — 82:86;

«Шлёнск» — «Наполи Баскет» — 82:86;

«Ле-Ман» — «Росток Сивулвз» — 82:70;

«Бургос» — «Хапоэль» Иерусалим — 84:85;

«Леново Тенерифе» — «Максима Рома» — 96:71;

«Умана Рейер» — «Тюрк Телеком» — 75:65.