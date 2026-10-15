Еврокубок: результаты 14 октября
В среду, 14 октября, в регулярном чемпионате Еврокубка сезона-2026/2027 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок. Результаты матчей на 14 октября:
«Шяуляй» — У-БТ — 75:94;
«Ригас Зелли» — «Цедевита-Олимпия» — 89:79;
«Ратиофарм Ульм» — «Босна Роял» — 102:93;
«Тофаш» — «Будучность» — 90:85;
«Арис» — «Дертона Баскет» — 82:86;
«Шлёнск» — «Наполи Баскет» — 82:86;
«Ле-Ман» — «Росток Сивулвз» — 82:70;
«Бургос» — «Хапоэль» Иерусалим — 84:85;
«Леново Тенерифе» — «Максима Рома» — 96:71;
«Умана Рейер» — «Тюрк Телеком» — 75:65.