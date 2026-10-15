Предсезонка НБА-2026/2027: результаты матчей 15 октября

В ночь с 14 на 15 октября состоялись предсезонные матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В очередной игровой день поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты предсезонных игр с 14 на 15 октября:

«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 114:93;

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 144:128;

«Даллас Маверикс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 97:101;

«Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз» — 104:125;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Детройт Пистонс» — 106:128;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз» — 123:103;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 122:110.

Начало регулярного чемпионата нового сезона запланировано на 20 октября. Регулярка продлится до 11 апреля 2027 года.

Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».