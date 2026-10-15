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Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2026/2027 на 15 октября 2026 года

Евролига: расписание матчей на 15 октября
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В четверг, 15 октября, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2026/2027 состоится первый игровой день 6-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей.

Евролига. Расписание матчей на 15 октября (время московское):

20:45. «Фенербахче» — «Партизан»;
21:30. «Олимпия» — «Дубай»;
21:30. «Валенсия» — «Маккаби» Тель-Авив;
22:00. «Реал» Мадрид — АСВЕЛ.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2026/2027 стартовал 24 сентября 2026 года и продлится до 16 апреля 2027 года.

Календарь Евролиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Евролиги сезона-2026/2027
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