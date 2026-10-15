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Еврокубок: расписание матчей на 15 октября

Еврокубок: расписание матчей на 15 октября
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Сегодня, в четверг, 15 октября, состоится очередной игровой день регулярного чемпионата Еврокубка в сезоне-2026/2027, в рамках которого поклонников баскетбола ожидает один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

21:30 — «Лондон Лайонс» — «Фрапорт Скайлайнерс».

В регулярном чемпионате участвуют 32 команды, разделённые на четыре группы по восемь команд (A, B, C, D). По итогам регулярного чемпионата (матчи идут до 13 января 2027 года) 16 лучших команд (по четыре из группы) выходят в плей-офф.

Напомним, действующим чемпионом Еврокубка является французский «Бурк», в финале победивший турецкий «Бешикташ».

Календарь Еврокубка сезона-2026/2027
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2026/2027
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