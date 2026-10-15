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Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 16 октября 2026 года

Расписание предсезонных матчей НБА в ночь на 16 октября 2026 года
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В ночь на 16 октября 2026 года в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоится очередной день предсезонных матчей, в рамках которых поклонников североамериканской лиги ожидает две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

НБА. Расписание предсезонных игр в ночь на 16 октября (время московское):

2:30. «Нью-Йорк Никс» — «Торонто Рэпторс»;
3:30. «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года. Действующим победителем НБА является «Нью-Йорк Никс» — в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Сан-Антонио Спёрс».

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