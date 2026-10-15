Эксперт оценил прогресс Егора Дёмина в предсезонных матчах НБА

Журналист Кит Смит отметил прогресс российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за «Бруклин Нетс», в предсезонных матчах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Егор Дёмин выглядит гораздо увереннее в этой предсезонке, чем на протяжении большей части прошлого сезона. При этом по ходу прошлого года он тоже прибавлял. Кажется, игра для него становится медленнее. Очень интересный игрок с таким сочетанием габаритов и навыков», — написал Смит в своём аккаунте в социальной сети Х.

Предстоящий сезон станет для Дёмина вторым в НБА. На драфте 2025 года его выбрали под восьмым номером — это самый высокий результат в истории для российского баскетболиста.