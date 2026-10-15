Зоран Лукич вызвал 26 игроков в расширенный состав сборной России по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу соберётся в УТЦ «Новогорск» в конце осени. Об этом сообщает пресс-служба РФБ.

В рамках сбора запланированы два учебно-тренировочных мероприятия: первое пройдёт в «Новогорске» 23-27 ноября, второе — в Краснодаре 27-30 ноября. Во второй половине сбора, 29 ноября, в краснодарском «Баскет Холле» состоится товарищеский матч с «Локомотивом-Кубань», приуроченный к 80-летию клуба.

Главный тренер сборной России Зоран Лукич включил в расширенный список 26 игроков, 20 из которых примут участие в сборе.

Расширенный список:

Защитники: Глеб Бухалов, Роман Ворсулев, Кирилл Григорий, Иван Зайцев, Антон Карданахишвили, Александр Поротников, Тимофей Самойленко, Антон Суйконен, Александр Шендеров, Тимофей Шикалов.

Форварды: Артём Антипов, Михаил Беленицкий, Иван Васильев, Егор Евстафьев, Андрей Малинин, Сергей Новиков, Павел Рябков, Лев Свинин, Демид Тюлюбаев, Максим Ферябников, Александр Чадов.

Центровые: Даниил Абрамов, Илья Кривых, Захар Лавренов, Максим Огарков, Михаил Пресняков.

Штаб: главный тренер Зоран Лукич, тренеры Алексей Жуков и Александр Полинкевич, тренер по ОФП Георгий Артемьев, генеральный менеджер Валерий Тихоненко, врачи по спортивной медицине Юрий Кожо