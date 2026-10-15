Аллен Айверсон рассказал, что тратил $ 300 в день на текилу после завершения карьеры

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Аллен Айверсон признался, что после завершения игровой карьеры стал много пить. По словам спортсмена, в определённые периоды он тратил на текилу по $ 300 через день, а во время поездок и посещения казино мог выпивать ещё больше.

«Я выпивал, наверное, две бутылки Don Julio. Брал их примерно через день. В магазине они по $ 150, так что сразу уходило $ 300. И так через день — 15 дней в месяц. А порой мы отправлялись в путешествие на неделю. И так каждый день. Представьте, что вы в казино и не следите [за временем], вам дают стаканчик «Дона» — и, чёрт возьми, вы там по 10 часов в день. Только подумайте, сколько таких бокалов ты выпиваешь. Это может быть эквивалентно четырём или пяти бутылкам», — рассказал Айверсон в подкасте The Underground Lounge.

По словам спортсмена, последствия употребления алкоголя стали заметны по его физическому состоянию. Менеджер Айверсона Гэри Мур, которого тот называет Блю, обратил его внимание на то, что после завершения карьеры организм больше не получал прежней физической нагрузки.

«Он сказал мне: «Слушай, мы больше не играем, а ты и раньше не особо любил тренироваться. Поэтому весь алкоголь, который ты пьёшь, просто остаётся в организме. Ты ведь больше не выходишь на пробежку каждый день, как во время игровой карьеры», — добавил Айверсон.

Баскетболист также сравнил своё состояние после завершения карьеры с тем, как он переносил алкоголь в молодости. По его словам, в 22 года он мог выпить бутылку коньяка Remy Martin и не воспринимать это как серьёзную нагрузку на организм.