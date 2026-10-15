«Бруклин» показал актуальную форму Дёмина перед его вторым сезоном в НБА

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала фото российского разыгрывающего Егора Дёмина перед его вторым сезоном в лиге.

Фото: Brooklyn Nets

Фото: Brooklyn Nets

Егору Дёмину 20 лет. Уроженец Москвы является воспитанником баскетбольной школы «Тринта». В 15 лет стал юниором испанского «Реала». Сезон-2023/2024 провёл в американской студенческой лиге NCAA, после чего принял участие на драфте НБА и попал в «Бруклин Нетс».

В предсезонных матчах статистика Дёмина составила 10 очков, 1,3 подбора и четыре передачи в среднем за матч. Показатель попаданий с игры — 37%, трёхочковые броски — 39%, штрафные — 71%.

Напомним, регулярный чемпионат НБА сезона-2026/2027 начнётся 20 октября 2026 года и продлится до 11 апреля 2027 года.