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Владимир Гомельский предположил, почему американец Малик Ньюмэн покинул «Зенит»

Владимир Гомельский предположил, почему американец Малик Ньюмэн покинул «Зенит»
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением об уходе из «Зенита» американского защитника Малика Ньюмэна. Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга расторг контракт с игроком.

«Думаю, что существует какая-то объективная причина, которая заставляет клубы отказываться от игрока. Видимо, эта причина не была известна клубам при заключении контракта. То есть, скорее всего, дело в состоянии здоровья Ньюмэна», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ньюмэн присоединился к «Зениту» в конце сентября 2026 года после ухода из владивостокского «Динамо», куда он перешёл летом 2026-го.

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