«Надо изучить родословную». Джейлен Браун намекнул, что может играть не за сборную США

29-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джейлен Браун, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Филадельфии Сиксерс», поделился мнением насчёт выступления в составе сборной США в будущем.

«Думаю, это большая честь представлять свою страну. К сожалению, у меня уже был такой опыт, и мы проиграли на чемпионате мира ФИБА. И после этого во мне вновь появилось желание попробовать себя [в таких соревнованиях]. Но не думаю, что смогу снова представлять США.

Надо изучить свою родословную, свою ДНК, это было бы круто. Ведь в таком случае я мог бы оказать влияние там [в той сборной], где это будет оценено по достоинству», — приводит слова Брауна портал Basketball Network.