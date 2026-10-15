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«Выдаёт статистику, которой достигал лишь Джордан». Ирвинг — о многообещающем игроке НБА

«Выдаёт статистику, которой достигал лишь Джордан». Ирвинг — о многообещающем игроке НБА
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34-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американо-австралиец Кайри Ирвинг, выступающий за техасскую команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего защитника, с восхищением высказался насчёт 19-летнего одноклубника соотечественника Купера Флэгга.

«У него просто есть уверенность, которую он несёт с собой, куда бы ни пошёл. Быть таким молодым, но при этом так быстро адаптироваться, — это поразительное зрелище. Купер пришёл новичком и выдавал статистику, которой достигал только Майкл Джордан, и это не пустая болтовня, с этим парнем всё по-настоящему.

Я с нетерпением жду возможности расти вместе с ним и увидеть, как будет происходить его развитие в ближайшие несколько лет», — приводит слова Ирвинга портал Basketball Network.

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